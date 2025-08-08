Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch
11.08.2025 07:28:30

Rolls-Royce Overweight

Rolls-Royce
11.90 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12.45 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10.72 £ 		Abst. Kursziel*:
16.19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.19%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse