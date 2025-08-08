Rolls-Royce 11.90 CHF 1.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1040 auf 1245 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Triebwerksbauer an. Dessen erstes Geschäftshalbjahr sei außergewöhnlich stark verlaufen./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 02:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 03:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.