NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Chloe Lemarie erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, dass der US-Flugzeugbauer Boeing in seinem Werk in Charleston offenbar die Produktion des 787-Großraumjets ausbaue. Safran sei als Zulieferer an diesem Jet besonders umfangreich beteiligt. Für Rolls-Royce sprach sie von eher gemischten Auswirkungen und für Airbus befürchtet sie mehr Konkurrenz für den A350./tih/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.48 £
|
Abst. Kursziel*:
23.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.03%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
