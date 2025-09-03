Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

11.72
CHF
0.28
CHF
2.44 %
03.09.2025
BRXC
04.09.2025 06:37:19

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
11.72 CHF 2.44%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1375 auf 1310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht zwar davon aus, dass der Zyklus im Servicebereich vor dem Höhepunkt steht. Die Briten seien mit ihrer "jungen Flotte" aber recht gut abgeschirmt. Etwa 60 Prozent der im Betrieb befindlichen Triebwerke von Rolls-Royce seien neuerer Generation im Gegensatz zu Safran, MTU und GE Aerospace./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13.10 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.82 £ 		Abst. Kursziel*:
21.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
21.07%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

06:37 Rolls-Royce Buy UBS AG
01.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
11.08.25 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
