Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1375 auf 1310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht zwar davon aus, dass der Zyklus im Servicebereich vor dem Höhepunkt steht. Die Briten seien mit ihrer "jungen Flotte" aber recht gut abgeschirmt. Etwa 60 Prozent der im Betrieb befindlichen Triebwerke von Rolls-Royce seien neuerer Generation im Gegensatz zu Safran, MTU und GE Aerospace./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.10 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.82 £
|
Abst. Kursziel*:
21.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.07%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
03.09.25
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
01.09.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|06:37
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
