Rolls-Royce Aktie

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1075 auf 1375 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss des britischen Triebwerkherstellers im Jahr 2028 erhöht und liege damit nun über dem Ziel des Unternehmens, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund dafür seien vor allem seine wohl überdurchschnittlich hohen Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

