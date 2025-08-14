|Kurse + Charts + Realtime
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1075 auf 1375 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss des britischen Triebwerkherstellers im Jahr 2028 erhöht und liege damit nun über dem Ziel des Unternehmens, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund dafür seien vor allem seine wohl überdurchschnittlich hohen Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
13.75 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
11.03 £
Abst. Kursziel*:
24.70%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
11.03 £
Abst. Kursziel aktuell:
24.64%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
