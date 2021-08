Produktionsstart voraus: Rollt der Semi Truck von Tesla 2021 endlich vom Band?

• Semi Truck-Produktion um Jahre verzögert• Erste Lkws könnten noch dieses Jahr vom Band rollen• Semi Truck besticht durch Reichweite und Kosteneinsparungen

Es kommt Bewegung in das Projekt Tesla Semi Truck: Nachdem Tesla-Chef Elon Musk den ersten vollelektrischen Lkw erstmals im November 2017 vorstellte, sind mittlerweile mehrere Jahre vergangen. Damals hatte der Visionär Interessierten noch versprochen, die Produktion der innovativen E-Lastwagen würde 2019 beginnen. Doch Corona hatte den ambitionierten Plänen des grössten Autobauers der Welt einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Steht der Produktionsstart kurz bevor?

Wie das Branchenportal Electrek berichtete, würde nun jedoch tatsächlich Bewegung in Produktion des Semi Trucks kommen. So hätten interne Quellen verlautet, der Fertigungsbeginn stehe kurz vor dem Start und würde seine letzte Prüfungsphase durchlaufen. Die Produktion findet in der Tesla-Gigafabrik in Nevada statt, wo eigens zu diesem Zweck ein Gebäude errichtet wurde. Die Produktionsrate solle laut Electrek fünf Lkw pro Woche betragen, wobei die ersten Fahrzeuge wahrscheinlich durch Tesla selbst genutzt werden dürften. Dies hatte Musk zumindest bei der Fahrzeugpräsentation verlautet.

Allerdings dürften auch die Vorbesteller schon ungeduldig auch die E-Lkws warten, zu denen laut Informationen des Nachrichtenportals Reuters mit 100 Reservierungen auch PepsiCo gehört. Die ersten 15 Fahrzeuge erwartet der Getränkehersteller dabei noch dieses Jahr.

Grosse Reichweite

Der Semi Truck ist nicht der erste vollelektrische Lastwagen, der auf der Welt entwickelt wird, allerdings besticht das Modell des E-Pioniers Tesla durch seine unübertroffene Reichweite von 480 Kilometern für die Variante zu einem Preis von 150.000 US-Dollar und 800 Kilometern für das 180.000 US-Dollar teure Modell. Eine Ladung von bis zu 36 Tonnen soll ebenfalls kein Problem für den E-Lkw darstellen. Auf der eigenen Webseite wirbt Tesla ausserdem damit, dass der firmeneigene Lastwagen sicherer und komfortabler als jeder andere Truck sein soll. Darüber hinaus soll der Semi Truck durch seine alternative Antriebsart Kosteneinsparungen von über 200'000 US-Dollar ermöglichen. Auch über das beliebte Fahrassistenzsystem "verbesserter Autopilot" wird der Lastwagen verfügen.

Von offizieller Seite gibt es bisher jedoch keine Timeline, was den Produktionsstart des E-Lkws betrifft. Wie Electrek jedoch berichtet, würde im US-Bundesstaat Kalifornien sowie in der kanadischen Provinz Ontario bereits nach Servicetechnikern gesucht, was nahelege, dass die ersten Semi Trucks hierher ausgeliefert werden dürften. Ob dies tatsächlich so ist, wird sich zeigen.

Redaktion finanzen.ch