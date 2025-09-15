Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktbericht 15.09.2025 22:33:56

Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Am Montag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Warner Bros. Discovery
14.65 CHF -1.91%
Kaufen Verkaufen

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.84 Prozent höher bei 24’293.78 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.359 Prozent auf 24’178.60 Punkte an der Kurstafel, nach 24’092.19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24’173.14 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’297.34 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 15.08.2025, bei 23’712.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21’631.04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’514.58 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15.82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 24’297.34 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit ASML (+ 6.56 Prozent auf 867.30 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4.49 Prozent auf 251.61 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4.30) Prozent auf 251.76 USD), Tesla (+ 3.56 Prozent auf 410.04 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3.13 Prozent auf 19.46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuitive Surgical (-3.49 Prozent auf 433.99 USD), Verisk Analytics A (-2.72 Prozent auf 255.08 USD), Microchip Technology (-2.36 Prozent auf 63.17 USD), Paychex (-2.32 Prozent auf 131.97 USD) und PepsiCo (-2.01 Prozent auf 140.64 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 39’641’865 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.682 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

