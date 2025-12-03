Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Kursverlauf 03.12.2025 22:34:11

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag kaum verändert ab.

Der NASDAQ Composite schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 23’454.09 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.419 Prozent auf 23’315.58 Punkte an der Kurstafel, nach 23’413.67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’499.93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’271.83 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.22 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’834.72 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 03.09.2025, den Stand von 21’497.73 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Stand von 19’480.91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 21.64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24’019.99 Punkten. 14’784.03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit American Eagle Outfitters (+ 15.07 Prozent auf 23.97 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13.43 Prozent auf 0.50 USD), Microchip Technology (+ 12.17) Prozent auf 63.61 USD), Geospace Technologies (+ 11.69 Prozent auf 14.14 USD) und ON Semiconductor (+ 11.01 Prozent auf 57.15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Century Casinos (-7.64 Prozent auf 1.33 USD), IMAX (-6.20 Prozent auf 33.41 USD), Netflix (-4.93 Prozent auf 103.96 USD), CIENA (-4.52 Prozent auf 193.35 USD) und Astronics (-2.86 Prozent auf 51.72 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39’761’517 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.755 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

