Optimismus in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Schlussendlich verbuchte der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.30 Prozent auf 6’849.72 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 54.525 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.164 Prozent leichter bei 6’818.16 Punkten, nach 6’829.37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’810.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’862.42 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.549 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’851.97 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’448.26 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 03.12.2024, einen Wert von 6’049.88 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16.72 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Microchip Technology (+ 12.17 Prozent auf 63.61 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.92 Prozent auf 463.13 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6.71 Prozent auf 150.95 USD), NOV (+ 6.46 Prozent auf 16.32 USD) und Alaska Air Group (+ 6.35 Prozent auf 45.37 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Alexandria Real Estate Equities (-10.05 Prozent auf 48.42 USD), SanDisk (-5.34 Prozent auf 194.38 USD), Netflix (-4.93 Prozent auf 103.96 USD), Cencora (-4.38 Prozent auf 335.31 USD) und Healthpeak Properties (-4.16 Prozent auf 17.29 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 39’761’517 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.755 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch