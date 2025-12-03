Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.20 Prozent auf 25’606.54 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.439 Prozent schwächer bei 25’443.70 Punkten in den Handel, nach 25’555.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’639.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’388.44 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.48 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 25’972.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23’414.84 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 21’229.32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.08 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 12.17 Prozent auf 63.61 USD), ON Semiconductor (+ 11.01 Prozent auf 57.15 USD), Marvell Technology (+ 7.87 Prozent auf 100.20 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.92 Prozent auf 463.13 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 6.71 Prozent auf 150.95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Netflix (-4.93 Prozent auf 103.96 USD), PayPal (-3.37 Prozent auf 52.71 EUR), Microsoft (-2.50 Prozent auf 477.73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2.47 Prozent auf 723.67 USD) und Micron Technology (-2.23 Prozent auf 234.16 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39’761’517 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.755 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

