Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’695 0.2%  Gold 4’203 -0.1%  Bitcoin 74’771 1.9%  Dollar 0.7997 -0.4%  Öl 62.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405
Top News
Tesla-Aktie: Starker Preisverfall bei Model 3 und Y verunsichert Anleger
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’606.54
Pkt
50.69
Pkt
0.20 %
23:16:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Index-Performance 03.12.2025 22:34:11

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich wenig bewegt.

Zum Handelsschluss stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.20 Prozent auf 25’606.54 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.439 Prozent schwächer bei 25’443.70 Punkten in den Handel, nach 25’555.86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’639.99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’388.44 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.48 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 25’972.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23’414.84 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 21’229.32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22.08 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 12.17 Prozent auf 63.61 USD), ON Semiconductor (+ 11.01 Prozent auf 57.15 USD), Marvell Technology (+ 7.87 Prozent auf 100.20 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6.92 Prozent auf 463.13 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 6.71 Prozent auf 150.95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Netflix (-4.93 Prozent auf 103.96 USD), PayPal (-3.37 Prozent auf 52.71 EUR), Microsoft (-2.50 Prozent auf 477.73 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2.47 Prozent auf 723.67 USD) und Micron Technology (-2.23 Prozent auf 234.16 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39’761’517 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.755 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:23 SMI nimmt 13.000er-Marke ins Visier
09:03 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips drehen wieder nach oben
02.12.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
02.12.25 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’858.33 03.12.2025 17:30:48
Long 10’693.16 8.59 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’606.54 0.20%

finanzen.net News

Datum Titel
23:00 Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern
22:50 ROUNDUP: Royals zelebrieren deutsch-britische Freundschaft
22:49 KI-Nachfrage und Übernahme: Salesforce hebt Umsatzausblick an - Aktie legt zu
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter - Zinshoffnung bleibt
22:26 INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert
22:23 Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter - Zinshoffnung bleibt
21:49 Steinmeier: Partnerschaft mit London auf neue Grundlage stellen
22:04 Tesla-Aktie zieht an: Robotik-Gerüchte aus Washington befeuern den Kurs
21:23 Berichte: Hegseth könnte US-Soldaten gefährdet haben
21:11 Selenskyj: Bereiten Treffen in den USA vor