Baloise-Aktie fällt: CFO Carsten Stolz verlässt Gruppe per Ende 2025

Vor dem Zusammenschluss der beiden Versicherer Helvetia und Baloise kommt es zu einem Abgang im obersten Management. Der langjährige Finanzchef von Baloise, Carsten Stolz, wird das Unternehmen per Ende 2025 verlassen.

Stolz wolle neue berufliche Herausforderungen wahrnehmen, teilte Baloise am Mittwoch mit. Er war seit 2002 in verschiedenen Funktionen auf Gruppenebene und im operativen Geschäft für die Baloise tätig, seit 2017 als Finanzchef. Ausserdem war er Mitglied im Group Strategy Board (GSB) von Baloise. Sein langjährigen Dienste werden in der Mitteilung verdankt.

Die Stelle des Finanzchefs von Baloise gibt es allerdings so oder so sehr bald nicht mehr. Denn am kommenden Freitag wird die Fusion der beiden Versicherer Baloise und Helvetia vollzogen. Am Montag (8.12.) werden dann erstmals die Aktien der neuen Helvetia Baloise Holding an der SIX gehandelt.

Bereits bei der Ankündigung der Fusionspläne im April hatten die beiden Unternehmen die Verteilung der wichtigsten Posten in der Führung bekanntgegeben. Zum designierten Finanzchef des neuen Versicherungsgiganten wurde Matthias Henny bestimmt. Er agierte bisher als Leiter Asset Management bei Baloise und ist mit Jahrgang 1971 drei Jahre jünger als Stolz.

Für die Baloise-Aktie geht es im Schweizer Handel zwischenzeitlich 1,07 Prozent auf 202,60 CHF nach unten.

Basel (awp)