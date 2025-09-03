Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind

Um 12:08 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0.83 Prozent auf 4’547.18 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.273 Prozent stärker bei 4’522.22 Punkten in den Handel, nach 4’509.93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4’517.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’547.18 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.174 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’377.10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, lag der STOXX 50 bei 4’545.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’512.46 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4.80 Prozent aufwärts. Bei 4’826.72 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’921.71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2.45 Prozent auf 142.40 CHF), Airbus SE (+ 2.25 Prozent auf 183.22 EUR), Roche (+ 1.91 Prozent auf 267.00 CHF), AstraZeneca (+ 1.88 Prozent auf 121.28 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.78 Prozent auf 53.70 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.46 Prozent auf 525.00 EUR), Zurich Insurance (-1.39 Prozent auf 565.60 CHF), UniCredit (-0.71 Prozent auf 65.78 EUR), Allianz (-0.71 Prozent auf 351.70 EUR) und BAT (-0.44 Prozent auf 40.72 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5’390’702 Aktien gehandelt. Mit 272.400 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

