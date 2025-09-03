Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50 aktuell
|
03.09.2025 12:26:39
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind
Der STOXX 50 befindet sich am Mittwochmittag im Aufwärtstrend.
Um 12:08 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0.83 Prozent auf 4’547.18 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.273 Prozent stärker bei 4’522.22 Punkten in den Handel, nach 4’509.93 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4’517.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’547.18 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.174 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’377.10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, lag der STOXX 50 bei 4’545.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’512.46 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4.80 Prozent aufwärts. Bei 4’826.72 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’921.71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2.45 Prozent auf 142.40 CHF), Airbus SE (+ 2.25 Prozent auf 183.22 EUR), Roche (+ 1.91 Prozent auf 267.00 CHF), AstraZeneca (+ 1.88 Prozent auf 121.28 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.78 Prozent auf 53.70 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.46 Prozent auf 525.00 EUR), Zurich Insurance (-1.39 Prozent auf 565.60 CHF), UniCredit (-0.71 Prozent auf 65.78 EUR), Allianz (-0.71 Prozent auf 351.70 EUR) und BAT (-0.44 Prozent auf 40.72 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5’390’702 Aktien gehandelt. Mit 272.400 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4’550.11
|0.89%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Stabilisierung - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}