Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Die drei größten Ertragstreiber des Versicherers seien stärker als ursprünglich von ihm angenommen, fasste Michael Huttner seine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Treffen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zusammen. Dabei gehe es um eine effizientere Kapitalallokation auf Ebene der Ländergesellschaften, das Wachstum im Lebensversicherungsgeschäft sowie um das Ziel, die Schaden-Kosten-Quote in der Nicht-Lebensversicherung zu senken. Diese Treiber dürften auch über den aktuellen Dreijahresplan 2025?2027 hinaus für weiteres Ertragswachstum sorgen./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
431.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
346.60 €
Abst. Kursziel*:
24.35%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
346.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.53%
Analyst Name::
Michael Huttner
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
16.09.25
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
16.09.25
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
16.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
16.09.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
16.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.ch)
16.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
16.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
16.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)