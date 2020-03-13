HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Die drei größten Ertragstreiber des Versicherers seien stärker als ursprünglich von ihm angenommen, fasste Michael Huttner seine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Treffen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zusammen. Dabei gehe es um eine effizientere Kapitalallokation auf Ebene der Ländergesellschaften, das Wachstum im Lebensversicherungsgeschäft sowie um das Ziel, die Schaden-Kosten-Quote in der Nicht-Lebensversicherung zu senken. Diese Treiber dürften auch über den aktuellen Dreijahresplan 2025?2027 hinaus für weiteres Ertragswachstum sorgen./rob/edh/tav;