Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
351.20 €
Abst. Kursziel*:
2.51%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
352.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
2.13%
Analyst Name::
Kamran M Hossain
KGV*:
-
