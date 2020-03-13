Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9338 -0.1%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’597 0.3%  Bitcoin 88’555 -0.3%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 66.7 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Conti, Schaeffler & Co: Deutsche Autozulieferer unter Druck - Tausende Stellen wackeln
Immofonds steigert 2024/25 Mietertrag und Portfolio-Wert deutlich
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
RWE-Aktie: RWE sichert sich Apollo als Partner für Amprion-Finanzierung
Suche...

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-75.11
CHF
-32.01 %
13.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 07:28:29

Allianz Neutral

Allianz
333.17 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
351.20 € 		Abst. Kursziel*:
2.51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
352.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.13%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten