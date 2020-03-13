|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 11:00:28
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Analyst Michael Huttner attestierte dem Versicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Außerdem hob er ein höheres Margenziel im Bereich der Nicht-Lebensversicherungen hervor. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
431.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
362.20 €
Abst. Kursziel*:
19.00%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
362.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.06%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
