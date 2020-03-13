Allianz 344.69 CHF 5.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Analyst Michael Huttner attestierte dem Versicherer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Außerdem hob er ein höheres Margenziel im Bereich der Nicht-Lebensversicherungen hervor. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/mis;

