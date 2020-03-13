|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
363.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
362.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.32%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
08.08.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.08.25
|STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen STOXX 50 am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
08.08.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.08.25
|STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|13:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|159.54
|-32.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Buy
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Buy
|13:54
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy