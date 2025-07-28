Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 44’097 -0.2%  DAX 24’072 -0.4%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 5’331 -0.3%  Gold 3’350 -1.4%  Bitcoin 97’708 1.4%  Dollar 0.8127 0.6%  Öl 66.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343
Top News
Orsted-Aktie crasht: Orsted plant milliardenschwere Kapitalerhöhung
Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer pausiert
Barrick-Aktie trotzdem unter Druck: Bilanz von Barrick Mining übertrifft Erwartungen
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Suche...
Plus500 Depot

Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

40.93
CHF
5.10
CHF
14.22 %
28.07.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2025 16:40:22

Orsted Verkaufen

Orsted
40.93 CHF 14.22%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Orsted von 240 auf 190 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Windkraftkonzern angekündigte Kapitalerhöhung reihe sich in eine lange Kette von Enttäuschungen ein, schrieb Werner Eisenmann am Montag. Der Vertrauensverlust lasse sich nur langsam wieder aufbauen. Zudem gebe es bessere und weniger volatile Alternativen im Sektor. Ein erhöhtes Risikoprofil (Fokus Offshore und USA, Zölle, Restrukturierung), ein großes Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Gewinnwachstum sowie keine oder unterdurchschnittliche Ausschüttungen seien die wesentlichen Gründe dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe. Eisenmann kündigte an, seine Schätzungen und den fairen Wert nach Bekanntgabe der Bedingungen für die Kapitalerhöhung zu überarbeiten./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Orsted Verkaufen
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
29.43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
308.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Orsted

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten