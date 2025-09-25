Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
25.09.2025 12:57:35
Notification of managers’ transactions
|
Ørsted A/S (Orsted)
25.9.2025 12:57:24 CEST | Ørsted A/S | Managers' Transactions
Ørsted A/S has received the enclosed notification pursuant to Article 19 of EU Regulation no. 596/2014 of a transaction related to shares in Ørsted A/S made by a person discharging managerial responsibilities in Ørsted A/S and/or persons closely associated with them.
See the transactions of member of Ørsted’s Board of Directors Julian Waldron in the attached PDF documents.
For further information, please contact:
Global Media Relations
Investor Relations
About Ørsted
Attachments
News Source: Ørsted A/S
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
|ISIN:
|DK0060094928
|Category Code:
|MSCM
|TIDM:
|Orsted
|Sequence No.:
|403254
|EQS News ID:
|2203874
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Nachrichten zu Orsted
|
12:57
|Notification of managers’ transactions (EQS Group)
|
22.09.25
|Notification of manager’s transaction (EQS Group)
|
15.09.25
|Orsted-Aktie tiefrot: Kapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag (AWP)
|
05.09.25
|Orsted-Aktie dreht ins Minus: Windkraftunternehmen Orsted senkt Gewinn-Prognose - Aktionäre für Kapitalspritze (AWP)
|
05.09.25
|Resolutions of the extraordinary general meeting of Ørsted A/S (EQS Group)
|
05.09.25
|Ørsted adjusts full-year EBITDA guidance for 2025 (EQS Group)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Orsted-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
26.08.25
|Orsted-Aktie erholt sich nach Rekordtief: Analyst warnt vor schwieriger Kapitalerhöhung (finanzen.ch)
Analysen zu Orsted
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.24
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
