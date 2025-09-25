Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.09.2025 12:57:35

Notification of managers’ transactions

Orsted
15.00 CHF 14.22%
Ørsted A/S (Orsted)
Notification of managers’ transactions

25-Sep-2025 / 12:57 CET/CEST

25.9.2025 12:57:24 CEST | Ørsted A/S | Managers' Transactions

Ørsted A/S has received the enclosed notification pursuant to Article 19 of EU Regulation no. 596/2014 of a transaction related to shares in Ørsted A/S made by a person discharging managerial responsibilities in Ørsted A/S and/or persons closely associated with them.

See the transactions of member of Ørsted’s Board of Directors Julian Waldron in the attached PDF documents.

For further information, please contact:

Global Media Relations
Michael Korsgaard
+45 99 55 95 52
mikon@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
+45 99 55 90 95
IR@orsted.com

About Ørsted
Ørsted is a global leader in developing, constructing, and operating offshore wind farms, with a core focus on Europe. Backed by more than 30 years of experience in offshore wind, Ørsted has 10.2 GW of installed offshore capacity and 8.1 GW under construction. Ørsted’s total installed renewable energy capacity spanning Europe, Asia Pacific and North America exceeds 18 GW across a portfolio that also includes onshore wind, solar power, energy storage, bioenergy plants, and energy trading. Widely recognised as a global sustainability leader, Ørsted is guided by its vision of a world that runs entirely on green energy. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approximately 8,000 people. Ørsted's shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2024, the group's operating profit excluding new partnerships and cancellation fees was DKK 24.8 billion (EUR 3.3 billion). Visit orsted.com or follow us on LinkedIn and Instagram

 

Attachments


News Source: Ørsted A/S

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: DK0060094928
Category Code: MSCM
TIDM: Orsted
Sequence No.: 403254
EQS News ID: 2203874

 
End of Announcement EQS News Service

23.09.25 Orsted Buy UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
05.09.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
