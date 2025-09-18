Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
13.13CHF
-0.65CHF
-4.74 %
18.09.2025
23.09.2025 19:36:40
Orsted Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Das Urteil eines US-Gerichts, wonach der Windparkbetreiber die Arbeiten an seinem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands trotz eines Rechtsstreits mit der US-Regierung wieder aufnehmen darf, sei kurzfristig positiv, aber keine endgültige Lösung, schrieb Mark Freshney in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
