Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Das Urteil eines US-Gerichts, wonach der Windparkbetreiber die Arbeiten an seinem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands trotz eines Rechtsstreits mit der US-Regierung wieder aufnehmen darf, sei kurzfristig positiv, aber keine endgültige Lösung, schrieb Mark Freshney in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





