Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

13.13
CHF
-0.65
CHF
-4.74 %
18.09.2025
BRXC
Historisch
23.09.2025

Orsted Buy

Orsted
13.13 CHF -4.74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Das Urteil eines US-Gerichts, wonach der Windparkbetreiber die Arbeiten an seinem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands trotz eines Rechtsstreits mit der US-Regierung wieder aufnehmen darf, sei kurzfristig positiv, aber keine endgültige Lösung, schrieb Mark Freshney in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Buy
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
155.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
110.80 DKK 		Abst. Kursziel*:
39.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
110.80 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
39.89%
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

