Orsted Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Orsted Hold
|
Unternehmen:
Orsted
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
214.10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Orsted
|
23.08.25
|Revolution Wind receives offshore stop-work order from US Department of the Interior’s Bureau of Ocean Energy Management (EQS Group)
|
13.08.25
|Notice of extraordinary general meeting of Ørsted A/S (EQS Group)
|
11.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Orsted brechen nach Kapitalerhöhung ein (Dow Jones)
|
11.08.25
|Orsted-Aktie crasht: Orsted plant milliardenschwere Kapitalerhöhung (AWP)
|
11.08.25
|Operations well above last year and delivering strong H1 2025 results (EQS Group)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Orsted präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.07.25
|Ørsted secures project financing for Greater Changhua 2 (EQS Group)
|
31.05.25