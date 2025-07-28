Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’230 -0.3%  SPI 17’000 -0.2%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’281 -0.3%  Euro 0.9387 -0.1%  EStoxx50 5’466 -0.4%  Gold 3’364 -0.2%  Bitcoin 89’481 -1.7%  Dollar 0.8022 0.1%  Öl 67.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag
Deutsches ifo-Geschäftsklima im August überraschend höher
Lucid-Aktie unter Druck: Neuer SUV und Reverse-Split als Hoffnung für Anleger
Neues Bitcoin-Treasury-Unternehmen plant vor Börsengang Bitcoin-Käufe in Milliardenhöhe
Suche...
200.- Saxo-Deal

Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

40.93
CHF
5.10
CHF
14.22 %
28.07.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2025 08:39:15

Orsted Hold

Orsted
40.93 CHF 14.22%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Orsted Hold
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24.22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
214.10 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Orsted

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?