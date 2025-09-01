Orsted 24.87 CHF 2.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted mit einem Kursziel von 320 dänischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler sprach am Freitag nach der Prognosekürzung von einer schlechten Nachricht im Vorfeld der Kapitalerhöhung. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege nun am oberen Rand der neuen Zielspanne der Dänen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT



