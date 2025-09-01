Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
24.87CHF
0.62CHF
2.57 %
01.09.2025
BRXC
05.09.2025 10:05:59
Orsted Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted mit einem Kursziel von 320 dänischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler sprach am Freitag nach der Prognosekürzung von einer schlechten Nachricht im Vorfeld der Kapitalerhöhung. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege nun am oberen Rand der neuen Zielspanne der Dänen./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Orsted
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
320.00 DKK
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
26.99 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
199.00 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Wheeler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Orsted
10:37
|Resolutions of the extraordinary general meeting of Ørsted A/S (EQS Group)
07:40
|Ørsted adjusts full-year EBITDA guidance for 2025 (EQS Group)
31.08.25
|So stuften die Analysten die Orsted-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
26.08.25
|Orsted-Aktie erholt sich nach Rekordtief: Analyst warnt vor schwieriger Kapitalerhöhung (finanzen.ch)
25.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Puma haussieren - Orsted brechen ein (Dow Jones)
25.08.25