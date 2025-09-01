Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’400 0.1%  SPI 17’150 0.2%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’827 0.2%  Euro 0.9386 0.0%  EStoxx50 5’356 0.2%  Gold 3’553 0.2%  Bitcoin 90’162 1.1%  Dollar 0.8033 -0.3%  Öl 66.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Anleger-Stimmung hellt sich auf: American Bitcoin-Aktie erholt sich von deutlichen Verlusten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025
Tesla-Aktie unter Druck: Tesla wegen verspäteter Unfallberichte im Visier der US-Behörden
E.ON-Aktie gewinnt: E.ON verkauft Gasverteilnetz in Tschechien
Suche...

Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

24.87
CHF
0.62
CHF
2.57 %
01.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 10:05:59

Orsted Sector Perform

Orsted
24.87 CHF 2.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted mit einem Kursziel von 320 dänischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler sprach am Freitag nach der Prognosekürzung von einer schlechten Nachricht im Vorfeld der Kapitalerhöhung. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege nun am oberen Rand der neuen Zielspanne der Dänen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Orsted Sector Perform
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320.00 DKK
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
26.99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
199.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Orsted

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?