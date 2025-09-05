Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928

24.97
CHF
0.11
CHF
0.43 %
18:00:02
BRXC
Orsted Neutral

Orsted
24.97 CHF 0.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orsted von 210 auf 208 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der gesenkten operativen Ergebnisprognose des Windparkbetreibers habe auch er seine entsprechenden Schätzungen nach unten revidiert, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt dürfte die von Orsted als Grund genannte geringere Windenergieerzeugung im Geschäftsjahr 2025 aber als einmaligen Effekt betrachten und sich weiter auf die Bemühungen zur Entschuldung der Bilanz, die Umsetzung des verbleibenden Investitionsprogramms und weitere Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Offshore-Windmarkt konzentrieren./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Orsted Neutral
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
208.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27.37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
199.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse