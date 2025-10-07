Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’558 -0.3%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’977 0.4%  Bitcoin 97’144.0083 -2.1%  Dollar 1 0.3%  Öl 65 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Georg Fischer-Aktie knapp in Grün: Eisengiesserei in Leipzig wird an Linamar veräussert
Novartis-Aktie in Rot: Pharmakonzern ernennt neuen Deutschland-Chef
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 18:36:36

Oracle-Aktien sacken ab - Bericht: Cloud-Computing-Geschäft enttäuscht

Oracle
229.93 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (awp international) - Sorgen mit Blick auf das Cloud-Computing-Geschäft haben am Dienstag die Aktien von Oracle stark belastet. Die Papiere des US-Softwarekonzerns sackten um mehr als fünf Prozent auf fast 277 Dollar ab und zählten damit zu den schwächsten Werten im S&P 500 . Der breit aufgestellte Index stand 0,6 Prozent im Minus.

Die Gewinnmarge von Oracle im Bereich Cloud Computing sei geringer als von vielen Analysten erwartet, hiess es in einem Bericht des Portals "The Information" unter Berufung auf interne Unternehmensdokumente. Oracle erzielt in diesem Geschäftsfeld Umsätze mit der Vermietung von Servern mit Chips von Nvidia . Die Aktien des Chipherstellers drehten nach Bekanntwerden der Nachricht leicht ins Minus. Zuvor hatten sie deutlich im Plus notiert./la/he

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten