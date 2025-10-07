US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Frankreich im Blick
|
07.10.2025 21:27:00
Deshalb zeigt sich der Euro zum Franken und Dollar wenig bewegt
Im Devisenhandel hat es am Abend kaum noch Bewegung gegeben.
Als Belastung erwies sich vor allem das anhaltende Politik-Chaos in Frankreich. Hinzu kamen schwache deutsche Konjunkturdaten. Die Auftragsdaten aus der deutschen Industrie erhielten im August überraschend einen weiteren Dämpfer. Volkswirte hatten mit einem Anstieg gerechnet, nachdem die Aufträge im Juli überraschend deutlich zurückgegangen waren.
"Die deutsche Industrie kommt in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Für das laufende Jahr ist lediglich mit einem leichten Wachstum zu rechnen."
Zum Franken bleibt der Euro ebenfalls fast unverändert bei 0,9304 Franken. Auch der Dollar tritt zum Franken auf der Stelle. Am frühen Abend bewegt sich der "Dollar " in einer engen Spanne um die Marke von 0,7981 Franken.
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|151.8870
|1.6160
|1.08
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9304
|
-0.08
|Türkische Lira
|
52.2172
|
-0.42
|Baht
|
40.7138
|
-0.15
|Bitcoin - US Dollar
|
121459.1131
|
-2.66
|Real
|
6.6962
|
0.21
|Kuna
|
8.8193
|
-0.43
|US-Dollar
|
0.7985
|
0.42
|Zloty
|
4.5701
|
0.03
|Euro - US Dollar
|
1.1653
|
-0.51
|Ripple - US Dollar
|
2.8696
|
-4.06
|Forint
|
422.3545
|
1.15
|Bitcoin - Euro
|
104239.6117
|
-2.17
|Ripple
|
0.4365
|
3.78
|Rubel
|
102.7874
|
-1.54
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI schliesst im Minus -- DAX schlussendlich stabil -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Leitindex zur Seite tendierte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer schwächeren Seite. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
finanzen.net News
