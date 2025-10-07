D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

• D-Wave Quantum-Aktie im Rallymodus mit neuen Rekorden• Praxisanwendung bei britischer Polizei treibt an• Analysten sehen Abwärtspotenzial trotz Kaufempfehlung

Die D-Wave Quantum-Aktie hat in den letzten Tagen an der NYSE stark zugelegt: Allein in den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie einen Kursanstieg von rund 38 Prozent, in den vergangenen vier Wochen hat sich ihr Wert sogar mehr als verdoppelt. Zuletzt ging es am Montag in New York für den Anteilsschein um 7,09 Prozent auf 35,02 US-Dollar nach oben, im Handelsverlauf wurde zudem bei 36,42 US-Dollar zeitweise ein neues Rekordhoch erreicht. Dieses scheinen die Anleger auch am Dienstag wieder ins Visier zu nehmen: Im vorbörslichen US-Handel steigt die Aktie von D-Wave Quantum zeitweise um weitere 3,54 Prozent auf 36,29 US-Dollar.

Das explosive Wachstum spiegelt den steigenden Optimismus rund um Quantum Computing wider, wo D-Wave Quantum kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. So konnte das Unternehmen mit seinem Leap-Cloud-Service bei der North Wales Police in Grossbritannien die durchschnittlichen Reaktionszeiten von Polizeieinsätzen um 50 Prozent verbessern - ein klarer Beweis dafür, dass Quantum Computing in der Praxis funktioniert und nicht nur eine theoretische Spielerei bleibt.

Branchendynamik treibt Kurse an - Hohe Bewertung als Warnsignal?

Der gesamte Quantum-Computing-Sektor erlebt derzeit eine Aufwärtswelle. Wettbewerber wie Rigetti Computing und IonQ profitieren ebenfalls, ihre Anteilsscheine stiegen am Montag in den USA um 4,12 Prozent beziehungsweise um 7,79 Prozent und legen vorbörslich ebenfalls weiter zu.

Doch trotz der jüngsten Erfolge, etwa auch von IonQ bei der Leistungssteigerung seiner Quantensysteme, darf die starke Kursrally nicht über die extrem hohen Bewertungen in dem Sektor hinwegtäuschen. So wird etwa D-Wave Quantum aktuell mit dem 502-fachen seines Jahresumsatzes bewertet - im Vergleich zu etablierten Technologiefirmen ein enormer Aufschlag - und damit verbunden auch ein enormes Risiko. Zudem schreibt das Unternehmen bislang weiterhin Verluste, und der langfristige finanzielle Erfolg steht noch in den Sternen.

Analysten empfehlen laut "TipRanks" zwar einstimmig den Kauf (10 Kaufempfehlungen, kein "Sell" oder "Hold"), aber das durchschnittliche Kursziel liegt mit 23,50 US-Dollar rund ein Drittel unter dem letzten Schlusskurs der Aktie bei 35,02 US-Dollar. Das zeigt zum einen, wie viel Spekulation im Markt steckt, und zum anderen, dass sich Investoren womöglich auf stärkere Schwankungen einstellen sollten. Denn ob und wann D-Wave seine technologischen Fortschritte in höhere Umsätze und Gewinne verwandeln kann, wird voraussichtlich erst Mitte November mit den nächsten Quartalszahlen klarer.

Redaktion finanzen.ch

