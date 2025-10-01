BMW Aktie 324410 / DE0005190003
01.10.2025 21:51:00
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Was Experten für die BMW-Aktie in Aussicht stellen.
Im September 2025 haben 4 Experten die BMW-Aktie analysiert.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von BMW auf 85,44 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|93,00 EUR
|8,85
|24.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|93,00 EUR
|8,85
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|7,68
|10.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|89,00 EUR
|4,17
|09.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
30.09.25
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Optimismus in Europa: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
29.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos wegen Brandgefahr zurück (Spiegel Online)
|
26.09.25
|BMW-Aktie dennoch fester: Hunderttausende Autos in den USA zurückgerufen (Dow Jones)
