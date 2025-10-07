Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’553 0.0%  SPI 17’311 0.1%  Dow 46’794 0.2%  DAX 24’432 0.2%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 5’635 0.1%  Gold 3’973 0.3%  Bitcoin 99’197 0.0%  Dollar 0.7980 0.3%  Öl 65.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Morgan Stanley treibt Micron-Aktie auf neue Höhen
IBM-Aktie legt zu: Kooperation mit Anthropic stärkt KI-Geschäft
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Suche...
Plus500 Depot

Trilogy Metals Aktie 33765401 / CA89621C1059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investment gesichert 07.10.2025 15:34:00

Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein

Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein

Ein Millioneninvestment hat der Aktie des kanadischen Explorers Trilogy Metals einen Kurssprung beschert. Investor ist dabei die US-Regierung.

Trilogy Metals
6.67 USD 217.62%
Kaufen Verkaufen
• Pentagon investiert 35,6 Millionen US-Dollar in Trilogy Metals
• Zugang zu kritischen Rohstoffen in Alaska soll gesichert werden
• Aktie schiesst nach Bekanntgabe nach oben

Die Trilogy Metals-Aktie verzeichnet am Dienstag an der NYSE einen spektakulären Kurssprung von zeitweise 241,87 Prozent auf 7,15 US-Dollar. Hintergrund ist der Einstieg der US-Regierung, die mit einem Investment von 35,6 Millionen US-Dollar Zugang zu kritischen Rohstoffen in Alaska sichert.

Strategischer Einstieg des Pentagon /h2>

Wie Trilogy Metals berichtet, fliessen rund 17,8 Millionen US-Dollar in neu ausgegebene Aktien des Unternehmens, während weitere 17,8 Millionen US-Dollar an den Partner South32 für bereits gehaltene Anteile gehen. Diese strategische Beteiligung unterstreicht die wachsende Bedeutung heimischer Rohstoffquellen für die nationale Sicherheit der USA.

Im Fokus des US-Interesses steht der ressourcenreiche Ambler Mining District in Alaska - eine der grössten unerschlossenen Kupfer-Zink-Lagerstätten weltweit. Die Region beherbergt neben diesen Metallen auch bedeutende Vorkommen von Silber, Gold, Blei und dem für die Elektromobilität unverzichtbaren Kobalt. Trilogy Metals hält eine 50-Prozent-Beteiligung an Ambler Metals LLC, das die vollständigen Rechte an den Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) besitzt. Die Erschliessung dieser Ressourcen gilt als strategisch wichtig für die Versorgungssicherheit der USA bei kritischen Rohstoffen.

Schlüsselprojekt "Ambler Road" erhält grünes Licht

Das Investment beinhaltet auch Optionsscheine (Warrants), deren Ausübung an den Bau der entscheidenden "Ambler Road" gekoppelt ist. Diese Infrastrukturmassnahme ist der Schlüssel zur Erschliessung der bisher schwer zugänglichen Rohstoffvorkommen. Mit der Unterstützung der US-Regierung rückt die Realisierung dieses Projekts nun in greifbare Nähe. Laut Unternehmensangaben werden durch den Strassenbau mehr als 1'700 Bergbau-Claims zugänglich und etwa 2'730 direkte Arbeitsplätze geschaffen. Für den Bundesstaat Alaska bedeutet dies geschätzte Einnahmen von über 1,1 Milliarden US-Dollar aus Lizenzgebühren.

Aufsichtsratsitz und Zukunftsperspektiven

Als Teil der Vereinbarung erhält das US-Verteidigungsministerium das Recht, einen unabhängigen Direktor in den Vorstand von Trilogy Metals zu entsenden. Zudem wurden Vereinbarungen zur zukünftigen Finanzierung und Projektentwicklung getroffen. Die bestehenden Partnerschaften mit South32 und der NANA Regional Corporation, einer Alaska Native Corporation, werden weiter vertieft. Die Regierungsbeteiligung stärkt nicht nur die Finanzposition des Unternehmens erheblich, sondern verbessert auch die langfristigen Entwicklungsperspektiven.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

HelloFresh-Aktie nach amtlicher Warnung in USA vor Listerien unter Druck
AppLovin-Aktie sackt zweistellig ab: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Analysen zu Trilogy Metals Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

15:36 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
12:30 UBS Logo KI: Katalysator einer neuen Wachstumsphase an der Börse
12:26 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
10:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
09:24 SMI immer weiter aufwärts
09:03 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06.10.25 Logo WHS AMD Aktienanalyse: AI-Wachstum, MI350 & Intel-News! Mega-Chance für Advanced Micro Devices?
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’089.55 19.33 B7ZS2U
Short 13’358.01 13.66 BKPSVU
Short 13’827.25 8.98 UJ1BSU
SMI-Kurs: 12’552.90 07.10.2025 15:28:09
Long 12’012.64 18.75 SZEBLU
Long 11’770.63 13.81 SG1BPU
Long 11’249.84 8.85 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag billiger
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
AMD-Allianz mit OpenAI löst kräftige Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie TSMC, Advantest und Co. aus
Auftragseingang der australischen Armee beflügelt Electro Optic Systems-Aktie
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}