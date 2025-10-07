Trilogy Metals Aktie 33765401 / CA89621C1059
07.10.2025 15:34:00
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
Ein Millioneninvestment hat der Aktie des kanadischen Explorers Trilogy Metals einen Kurssprung beschert. Investor ist dabei die US-Regierung.
• Zugang zu kritischen Rohstoffen in Alaska soll gesichert werden
• Aktie schiesst nach Bekanntgabe nach oben
Die Trilogy Metals-Aktie verzeichnet am Dienstag an der NYSE einen spektakulären Kurssprung von zeitweise 241,87 Prozent auf 7,15 US-Dollar. Hintergrund ist der Einstieg der US-Regierung, die mit einem Investment von 35,6 Millionen US-Dollar Zugang zu kritischen Rohstoffen in Alaska sichert.
Strategischer Einstieg des Pentagon /h2>
Wie Trilogy Metals berichtet, fliessen rund 17,8 Millionen US-Dollar in neu ausgegebene Aktien des Unternehmens, während weitere 17,8 Millionen US-Dollar an den Partner South32 für bereits gehaltene Anteile gehen. Diese strategische Beteiligung unterstreicht die wachsende Bedeutung heimischer Rohstoffquellen für die nationale Sicherheit der USA.
Im Fokus des US-Interesses steht der ressourcenreiche Ambler Mining District in Alaska - eine der grössten unerschlossenen Kupfer-Zink-Lagerstätten weltweit. Die Region beherbergt neben diesen Metallen auch bedeutende Vorkommen von Silber, Gold, Blei und dem für die Elektromobilität unverzichtbaren Kobalt. Trilogy Metals hält eine 50-Prozent-Beteiligung an Ambler Metals LLC, das die vollständigen Rechte an den Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) besitzt. Die Erschliessung dieser Ressourcen gilt als strategisch wichtig für die Versorgungssicherheit der USA bei kritischen Rohstoffen.
Schlüsselprojekt "Ambler Road" erhält grünes Licht
Das Investment beinhaltet auch Optionsscheine (Warrants), deren Ausübung an den Bau der entscheidenden "Ambler Road" gekoppelt ist. Diese Infrastrukturmassnahme ist der Schlüssel zur Erschliessung der bisher schwer zugänglichen Rohstoffvorkommen. Mit der Unterstützung der US-Regierung rückt die Realisierung dieses Projekts nun in greifbare Nähe. Laut Unternehmensangaben werden durch den Strassenbau mehr als 1'700 Bergbau-Claims zugänglich und etwa 2'730 direkte Arbeitsplätze geschaffen. Für den Bundesstaat Alaska bedeutet dies geschätzte Einnahmen von über 1,1 Milliarden US-Dollar aus Lizenzgebühren.
Aufsichtsratsitz und Zukunftsperspektiven
Als Teil der Vereinbarung erhält das US-Verteidigungsministerium das Recht, einen unabhängigen Direktor in den Vorstand von Trilogy Metals zu entsenden. Zudem wurden Vereinbarungen zur zukünftigen Finanzierung und Projektentwicklung getroffen. Die bestehenden Partnerschaften mit South32 und der NANA Regional Corporation, einer Alaska Native Corporation, werden weiter vertieft. Die Regierungsbeteiligung stärkt nicht nur die Finanzposition des Unternehmens erheblich, sondern verbessert auch die langfristigen Entwicklungsperspektiven.
Redaktion finanzen.ch
