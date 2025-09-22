Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
22.09.2025 22:13:00
Oracle-Aktie gewinnt: Neue Doppelspitze - Führungswechsel mit Konzentration auf KI
Der US-Softwarekonzern Oracle bekommt eine Doppelspitze.
Oracle ist zwar vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing Erfolg. Zugpferd ist das Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud, wo das Unternehmen zuletzt Multi-Milliardenverträge etwa mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI abgeschlossen hat. Zu den wichtigen Cloud-Kunden zählen aber auch Unternehmen wie der KI-Chip-Hersteller Nvidia oder die Social-Media-Plattform TikTok.
Im Montagshandel an der NYSE stieg die Oracle-Aktie 6,29 Prozent auf 328,07 US-Dollar. Nach einem unerwartet guten Jahresauftakt hatte die Aktie Rekordstände erreicht und Konzerngründer Larry Ellison kürzlich zwischenzeitlich zum reichsten Menschen weltweit gemacht.
/nas/jha/
AUSTIN (awp international)
