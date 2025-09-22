Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Oracle-Aktie gewinnt: Neue Doppelspitze - Führungswechsel mit Konzentration auf KI

Der US-Softwarekonzern Oracle bekommt eine Doppelspitze.

Oracle
255.70 CHF 7.21%
Kaufen Verkaufen
Der US-Softwarekonzern Oracle bekommt eine Doppelspitze. Mit Clay Magouyrk und Mike Sicilia übernehmen zwei KI-Experten die Führung des Unternehmens, wie Oracle am Montag in Austin mitteilte. Die Ernennung spiegelt dabei die Priorität des Themas Künstliche Intelligenz (KI) wider. So war Magouyrk zuvor Chef des wachstumsstarken Geschäfts rund um die Cloud-Infrastruktur wie Rechenzentren. Sicilia führte den Angaben zufolge die Sparte Industries und bringt umfassende Fachkenntnisse in vertikalen Anwendungen und angewandter KI mit. Die bisherige Konzernchefin Safra Catz, die den Posten seit 2014 innehatte, wird Vizechefin des Verwaltungsrats.

Oracle ist zwar vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing Erfolg. Zugpferd ist das Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud, wo das Unternehmen zuletzt Multi-Milliardenverträge etwa mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI abgeschlossen hat. Zu den wichtigen Cloud-Kunden zählen aber auch Unternehmen wie der KI-Chip-Hersteller Nvidia oder die Social-Media-Plattform TikTok.

Im Montagshandel an der NYSE stieg die Oracle-Aktie 6,29 Prozent auf 328,07 US-Dollar. Nach einem unerwartet guten Jahresauftakt hatte die Aktie Rekordstände erreicht und Konzerngründer Larry Ellison kürzlich zwischenzeitlich zum reichsten Menschen weltweit gemacht.

AUSTIN (awp international)

