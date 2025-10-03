Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Milliardendeal zwischen Oracle und OpenAI sorgt für Euphorie und Skepsis
Rohstoffe im September 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
Diese neue ETF-Trends bringen Gefahren für Anleger mit sich
Bitcoin, Ether & Co. im September 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...
200.- Saxo-Deal
"Riskante Wette" 03.10.2025 03:36:14

Milliardendeal zwischen Oracle und OpenAI sorgt für Euphorie und Skepsis

Milliardendeal zwischen Oracle und OpenAI sorgt für Euphorie und Skepsis

Während Anleger zuletzt begeistert auf das Milliarden-Infrastrukturgeschäft zwischen Oracle und OpenAI reagierten, warnen Experten vor einer möglichen Überhitzung des Marktes.

• Oracle-Aktie profitiert von gigantischem Infrastrukturdeal mit OpenAI
• Experten warnen vor Überinvestitionen in KI-Rechenzentren ohne klare Nachfragebasis
• Experten sprechen von "riskanter Wette"

Mega-Deal befeuert Anlegerfantasie

Das gemeldete Infrastrukturabkommen zwischen Oracle und OpenAI im Milliardenvolumen hat die Finanzmärkte elektrisiert. Oracle prognostiziert massives Umsatzwachstum, während Investoren auf eine langanhaltende KI-Euphorie setzen.

Die Börse reagierte prompt: Oracle-Aktien legten massiv zu, auch andere Werte aus der Branche der Künstlichen Intelligenz wurden mit nach oben gezogen.

Experten: "Riskante Wette"

Doch nicht alle teilen die Euphorie. So bezeichnete etwa Benjamin Lee, Professor an der University of Pennsylvania, den Deal als "riskante Wette". Er sieht die Gefahr, dass Tech-Konzerne ihre Rechenzentrums-Kapazitäten schneller ausbauen, als der Markt sie tatsächlich benötigt, wie es bei MarketWatch heisst. Ohne die eine KI-App, die massenhaften Einsatz von KI-Lösungen rechtfertigt, könnten Investoren länger auf Rendite warten als geplant.

Nachfrage ungewiss - Trend zu effizienteren Modellen

Die derzeitige Knappheit an Hochleistungs-Chips und Rechenleistung verdeckt laut Experten mögliche Risiken. Sollte die Nachfrage nach KI-Workloads nicht wie erwartet wachsen, droht eine Überkapazität. Zudem könnten spezialisierte, effizientere Modelle den Bedarf an gigantischen Rechenzentren künftig dämpfen. Lee merkte an: "Der Aufbau immer grösserer Modelle könnte zu sinkenden Erträgen führen".

FOMO - Überwiegt die Angst, etwas zu verpassen?

Trotz dieser Warnungen überwiegt an der Wall Street die Ansicht, dass "Überbauen" weniger gefährlich sei als "Unterinvestieren", heisst es bei MarketWatch. Viele Konzerne handelten aus Furcht, den Anschluss zu verpassen ("FOMO") und investierten Milliarden in Infrastruktur. Datenzentrums-Betreiber profitierten aktuell enorm von der Nachfragewelle. Branchenvertreter wie Sean Farney, Vizepräsident für die Rechenzentrumsstrategie Amerika bei JLL, zeigen sich überzeugt, dass die Kapazitäten langfristig voll ausgelastet sein werden - auch wenn das kurzfristige Risiko einer KI-Blase nicht von der Hand zu weisen ist. "Ich war in meinen 30 Jahren in diesem Bereich noch nie so zuversichtlich, eine Nachfragekurve zu bestätigen", zitiert MarketWatch den Experten. Auch Lee betonte: "Ich denke, Rechenzentrumskapazität ist wichtig, und wir werden sie letztendlich vollständig nutzen", sobald KI-Anwendungsfälle deutlicher würden. Und weiter: "Die Rechenzentren werden letztendlich nützlich sein. Ob sie im gleichen Zeitrahmen nützlich sein werden, den Investoren anstreben, ist eine andere Frage".

Droht eine gefährliche KI-Blase?

Generell hat jedoch die Sorge, dass sich im KI-Sektor eine Blase bilden könnte, zuletzt merklich zugenommen. Eine aktuelle Untersuchung des MIT, über die Fortune berichtete, zeigt, dass 95 Prozent der KI-Pilotprojekte, trotz Investitionen von über 40 Milliarden US-Dollar in generative KI, kaum nennenswerte Erträge abwerfen. Dies nährt die Befürchtung, dass zwischen dem Hype um Investitionen und den tatsächlichen Ergebnissen eine deutliche Kluft besteht. Kurz vor der Veröffentlichung dieser Studie warnte auch OpenAI-CEO Sam Altman vor einer möglichen Blase im privaten KI-Markt und äusserte sich besorgt über die übersteigerte Investoreneuphorie sowie die hohe Bewertung einzelner Startups, wie Fortune wiedergibt.

Gary Marcus, KI-Experte, der bereits seit etwa zwei Jahren vor einer Blase warnt, nannte den Deal zwischen Oracle und OpenAI sogar "Spitzenwert der Blase". "Oracles neue Marktkapitalisierung von fast einer Billion Dollar, die diese Woche um fast 50 Prozent gestiegen ist und grösstenteils auf diesen einen, scheinbar unverbindlichen Deal mit einer Partei zurückzuführen ist, die nicht über das Geld verfügt, um die Dienste zu bezahlen, erscheint verrückter als die meisten anderen", merkte Marcus Fortune zufolge kurz nach Bekanntwerden der Zusammenarbeit an. Auch Ed Zirton, Technologieautor sowie Gründer und CEO von EZPR, äusserte sich kritisch: "Dies ist ein grotesker Versuch von Oracle und OpenAI, Investoren und die Märkte insgesamt mit einem Vertrag zu täuschen, den keine der beiden Parteien erfüllen kann. Er garantiert praktisch, dass OpenAI in den nächsten Jahren das Geld ausgehen wird". Und damit stehen sie bei weitem nicht alleine da. So zweifelte auch Miles Brundage, KI-Forscher und ehemaliger Leiter der Politikforschung bei OpenAI, den Deal in einem X-Beitrag an.

"Ich bin kein KI-Blasen-Fan, aber es ist durchaus verständlich, dass Investoren über den OpenAI-Oracle-Deal verwirrt/besorgt sind, lol. OpenAI hat noch nicht einmal die Genehmigung für die Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen erhalten und verspricht den Leuten 300 Milliarden Dollar??", so der Marktexperte.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Oracle-Aktie gewinnt: Neue Doppelspitze - Führungswechsel mit Konzentration auf KI
Oracle-Aktie leichter: Trump gibt Tiktok mehr Zeit in den USA und winkt Oracle-Pläne durch
Oracle-Aktie im Minus: Milliarden-Anleihe für KI-Infrastruktur ausgegeben

Bildquelle: TeeStocker/Shutterstock.com,MarcelClemens / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ ntesa Sanpaolo
NEU✅ Howmet Aerospac
NEU✅ Iberdrola

inklusive Rebalancing:
❌ Cintas
❌ Munic Re
❌ Deutsche Telekom

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch

Inside Trading & Investment

02.10.25 Logo WHS Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Qualität hat Vorrang / Intel - Neue Zeitrechnung
02.10.25 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
02.10.25 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
01.10.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’918.16 19.71 B1LSOU
Short 13’208.18 13.65 JZUBSU
Short 13’685.06 8.87 BE6SJU
SMI-Kurs: 12’427.18 02.10.2025 17:31:38
Long 11’843.57 17.62 SKTB3U
Long 11’646.29 13.80 S7MBDU
Long 11’127.47 8.87 BQZSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rieter-Aktie bricht um ein Drittel ein: Kapitalerhöhung abgeschlossen
HENSOLDT-Aktie steigt nach Standorterweiterung - auch RENK und Rheinmetall mit Kursgewinnen
thyssenkrupp-Aktie in Rot: Verhandlungen mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture ergebnislos abgebrochen
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Zinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: US-Börsen schliessen in Grün -- SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Siemens Energy-Aktie gesucht: Goldman Sachs hebt Kursziel an
Tesla-Aktie schliesst im Minus: Auslieferungen erreichen im dritten Quartal Rekordwert
Roche-Aktie höher: Übernahmeangebot für 89bio offiziell gestartet
Aktien im Aufwind: BYD-Auslieferungen im September rückläufig - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}