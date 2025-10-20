Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Nach einem Investorentag sowie einer Veranstaltung des Softwarekonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehe er davon aus, dass die Aktie noch steigen könne, schrieb Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Beschleunigung des Wachstums habe noch nicht einmal begonnen, und für die Schätzungen sehe er Luft nach oben. Zudem könnte sich auch das Nicht-KI-Geschäft verbessern. Der Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz sei gerechtfertigt./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 380.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 277.18
|
Abst. Kursziel*:
37.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 277.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20.10.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Montagabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags fester (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Oracle Aktie News: Oracle am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)