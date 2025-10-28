Gewinne in New York: NASDAQ Composite klettert schlussendlich

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.80 Prozent stärker bei 23’827.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.546 Prozent höher bei 23’766.46 Punkten, nach 23’637.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’675.19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’901.36 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’484.07 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Wert von 21’178.58 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 18’567.19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 23.58 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23’901.36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Agilysys (+ 22.56 Prozent auf 141.12 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.82 Prozent auf 654.48 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6.63 Prozent auf 52.40 USD), AXT (+ 6.62 Prozent auf 6.60 USD) und Intel (+ 5.03 Prozent auf 41.53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen JetBlue Airways (-11.86 Prozent auf 4.16 USD), Zebra Technologies (-11.68 Prozent auf 274.31 USD), Rambus (-8.71 Prozent auf 103.72 USD), Dorel Industries (-8.13 Prozent auf 1.19 USD) und F5 Networks (-7.86 Prozent auf 267.58 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’952’010 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.991 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

