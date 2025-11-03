Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab

Das Geschäft geht an die Callista Asset Management 32 GmbH (Callista).

Callista ist ein unternehmerischer Investor, spezialisiert auf die Transformation von Industrieunternehmen, wie Ypsomed am Montag mitteilte. Ypsotec produziert Präzisions- und Frästeile für die Medizintechnik, die Halbleiterindustrie sowie die Luft- und Raumfahrt.

Die Transaktion hat die Zustimmung der zuständigen Gremien bereits erhalten und alle vertraglichen Bedingungen sind erfüllt. Sie wird damit mit sofortiger Wirkung vollzogen. Finanzielle Angaben zum Deal werden keine gemacht.

Ypsomed fokussiert sich damit auf das Kerngeschäft im Bereich medizintechnischer Lösungen für die Selbstinjektion. Mit dem Verkauf von Ypsotec soll zusätzliche finanzielle Flexibilität schaffen werden, um die strategischen Wachstumsinitiativen in den Kernbereichen des Unternehmens zu beschleunigen.

Der Verkauf hat laut Ypsomed keine Auswirkungen auf die operative Leistungsfähigkeit der verbleibenden Geschäftsbereiche.

Für die Papiere von Ypsomed geht es im SIX-Handel nach anfänglichen Gewinnen zeitweise um 0,95 Prozent nach unten auf 312 Franken.

cf/ra

Burgdorf (awp)