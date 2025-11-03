Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’288 0.4%  SPI 17’039 0.3%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’146 0.8%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’696 0.6%  Gold 4’019 0.4%  Bitcoin 86’952 -2.3%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 64.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kühne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway - Aktie fester
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab
SMI-Titel Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alcon-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Transformation 03.11.2025 10:10:36

Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab

Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab

Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed hat den im Mai angekündigten Verkauf des Bereichs Ypsotec abgeschlossen.

Ypsomed
312.58 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen
Das Geschäft geht an die Callista Asset Management 32 GmbH (Callista).

Callista ist ein unternehmerischer Investor, spezialisiert auf die Transformation von Industrieunternehmen, wie Ypsomed am Montag mitteilte. Ypsotec produziert Präzisions- und Frästeile für die Medizintechnik, die Halbleiterindustrie sowie die Luft- und Raumfahrt.

Die Transaktion hat die Zustimmung der zuständigen Gremien bereits erhalten und alle vertraglichen Bedingungen sind erfüllt. Sie wird damit mit sofortiger Wirkung vollzogen. Finanzielle Angaben zum Deal werden keine gemacht.

Ypsomed fokussiert sich damit auf das Kerngeschäft im Bereich medizintechnischer Lösungen für die Selbstinjektion. Mit dem Verkauf von Ypsotec soll zusätzliche finanzielle Flexibilität schaffen werden, um die strategischen Wachstumsinitiativen in den Kernbereichen des Unternehmens zu beschleunigen.

Der Verkauf hat laut Ypsomed keine Auswirkungen auf die operative Leistungsfähigkeit der verbleibenden Geschäftsbereiche. 

Für die Papiere von Ypsomed geht es im SIX-Handel nach anfänglichen Gewinnen zeitweise um 0,95 Prozent nach unten auf 312 Franken.

cf/ra

Burgdorf (awp)

Weitere Links:

Ypsomed-Aktie unbeeindruckt: Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot

Bildquelle: Ypsomed

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ypsomed AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:37 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:30 SG-Marktüberblick: 03.11.2025
09:27 SMI rutscht unter 200-Tage-Linie
07:30 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Starke Monatsbilanz
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’712.38 19.87 BVKSPU
Short 12’983.25 13.87 BP9SUU
Short 13’495.79 8.89 BSNS9U
SMI-Kurs: 12’287.80 03.11.2025 10:06:28
Long 11’682.16 19.72 SSTBSU
Long 11’396.36 13.57 BRTSZU
Long 10’895.94 8.85 BPDSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Ypsomed AG 312.50 -0.79% Ypsomed AG

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
SMI und DAX mit freundlichem Novemberauftakt -- Börsen in Fernost schliesslich fester

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:13 Börse Frankfurt-News: "Aktien, Renten, Cash - was treibt die Renditen?"
10:13 Börse Frankfurt-News: "Aktien, Renten, Cash - was treibt die Renditen?"
10:10 Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein
10:09 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax deutlich erholt über 24.000 Punkten
10:13 KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort
09:45 ROUNDUP 2: USA wollen Atomwaffen ohne nukleare Explosionen testen
09:40 ROUNDUP/Mehr neue Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an
09:35 Geflügel und Eier gefragt wie nie
09:35 Trump: Ohne Zölle fährt unsere Wirtschaft zur Hölle
09:58 Aktien von VW, Conti & Co. profitieren: Positive Nexperia-Signale