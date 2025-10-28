NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ 100-Marktbericht
|
28.10.2025 22:33:48
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich
Der NASDAQ 100 machte am Dienstagabend Gewinne.
Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.74 Prozent fester bei 26’012.16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.430 Prozent auf 25’932.64 Punkte an der Kurstafel, nach 25’821.55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25’864.49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’087.48 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 24’503.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23’356.27 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 20’351.07 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 24.01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’087.48 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.82 Prozent auf 654.48 USD), PayPal (+ 7.26 Prozent auf 65.75 EUR), Intel (+ 5.03 Prozent auf 41.53 USD), NVIDIA (+ 4.98 Prozent auf 201.03 USD) und CrowdStrike (+ 3.25 Prozent auf 546.94 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen NXP Semiconductors (-3.88 Prozent auf 212.96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.72 Prozent auf 284.64 USD), QUALCOMM (-3.54 Prozent auf 181.03 USD), Arm (-3.10 Prozent auf 173.09 USD) und Cadence Design Systems (-2.87 Prozent auf 341.30 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 69’952’010 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.991 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.71 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|26’012.16
|0.74%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefrot -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich gewinnt -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steckte am Dienstag ordentliche Verluste ein, während sich das deutsche Börsenbarometer seitwärts bewegte. An den US-Börsen waren am Dienstag Gewinne zu sehen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.