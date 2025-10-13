Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Bitcoin berappelt sich nach Trump-Schock - Kurs wieder bei rund 114'000 Dollar
Suche...
Plus500 Depot
Geleaked 13.10.2025 03:24:47

NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt

NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt

Ein Leak von Seasonic bestätigt neue NVIDIA-Grafikkarten. Mehr Leistung, mehr Speicher und ein deutlich höherer Energiebedarf könnten Spieler und Anleger gleichermassen überraschen.

• Neue NVIDIA-Grafikkarten durch Leak bestätigt
• Mehr Leistung für Spieler erwartet
• Deutlich höherer Energiebedarf wahrscheinlich

An den Finanz- und Technologiemärkten sorgt seit Monaten die Frage für Aufmerksamkeit, wann NVIDIA die nächste Ausbaustufe seiner erfolgreichen RTX-50-Serie präsentieren wird. Offizielle Informationen fehlen zwar noch, doch ein unbeabsichtigter Hinweis eines Hardwarepartners bringt nun neue Dynamik in die Spekulationen. Laut einem Eintrag im Verbrauchskalkulator des Netzteilherstellers Seasonic sind zusätzliche Varianten der RTX-5070-Reihe bereits verzeichnet. Branchenkenner sehen darin ein mögliches Indiz für eine Veröffentlichung im Jahr 2026.

NVIDIA-Grafikkarten geleaked: Neue Anforderungen für Spieler

Im Seasonic-Kalkulator, der Nutzerinnen und Nutzern beim Zusammenstellen ihres PC-Systems den Gesamtstrombedarf anzeigt, sind die Karten bereits gelistet, wie unter anderem GameStar berichtet. Dort wird die RTX 5070 Super mit 275 Watt TDP und die RTX 5070 Ti Super mit 350 Watt TDP angegeben, heisst es. Die aktuellen Modelle RTX 5070 und RTX 5070 Ti liegen lediglich bei 250 beziehungsweise 300 Watt.

Die Angabe zur Thermal Design Power (TDP) zeigt, wie viel Wärme eine Grafikkarte unter Volllast abführt und welche Anforderungen dadurch an die Kühlung entstehen. Gamerinnen und Gamer müssen daher mit einer höheren Leistungsaufnahme und stärkeren Kühlsystemen rechnen.

NVIDIA stockt kräftig auf: Mehr Speicher für höhere Zukunftssicherheit

Neben der gesteigerten Leistungsaufnahme kursieren auch Informationen zu einer deutlichen Speichererweiterung. Laut eines X-Beitrages des bekannten Leakers kopite7kimi sollen alle 5070-Super-Varianten mit 18 GByte GDDR7-Speicher ausgestattet sein. Zum Vergleich: Die aktuelle RTX 5070 bietet 12 GByte, die RTX 5070 Ti 16 GByte. Besonders der Sprung von 12 auf 18 GByte dürfte die Karten langfristig attraktiver für Spieler machen, die aktuelle und kommende Spiele in hohen Auflösungen nutzen wollen.

Leak befeuert Spekulationen um NVIDIAs Super-Refresh

Während die RTX 5070 Super und die RTX 5070 Ti Super nun inoffiziell bestätigt sind, fehlt im Seasonic-Kalkulator gemäss GameStar noch die erwartete Geforce RTX 5080 Super. Laut des Leakers kopite7kimi soll diese 400 Watt TDP sowie 24 GByte Speicher bieten. Ob und wann NVIDIA offizielle Details veröffentlicht, bleibt offen. Auch zu den möglichen Preisen gibt es bislang keine Informationen.

Mit dem ungewollten Leak hat Seasonic jedoch den Gerüchten um NVIDIAs "Super"-Refresh neues Gewicht verliehen. Für PC-Spielerinnen und -Spieler bedeutet das: Mehr Leistung, mehr Speicher - und wohl auch ein steigender Energiebedarf.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie steigt: Milliardenschwere Exporte von KI-Chips in die VAE genehmigt
NVIDIA-Aktie & Co.: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende
Bringt die starke KI-Strategie Überlegenheit über NVIDIA?: Alphabet überzeugt

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com,Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

11.10.25 Logo WHS Tilray-Aktie explodiert nach Quartalszahlen – echter Turnaround oder Strohfeuer?
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 SMI-Rally gerät ins Stocken
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
10.10.25 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
10.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordlauf
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’119.34 19.83 UEBSLU
Short 13’388.62 13.54 B6CSKU
Short 13’928.58 8.68 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’496.82 10.10.2025 17:30:00
Long 12’079.15 19.83 SR6B4U
Long 11’819.93 13.83 SQFBLU
Long 11’253.09 8.68 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bundeswehr will wohl Milliardenauftrag vergeben - Das machen die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK
KI-Boom treibt NVIDIA und Palantir an - doch Analysten sind geteilter Meinung
Diginex-Aktie verliert deutlich: Was steckt hinter der Abkühlung?
Idorsia-Aktie bricht ein: Platzierung von mehreren Millionen Aktien

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}