Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Aufwind

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.67 Prozent fester bei 23’025.59 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.302 Prozent auf 22’802.85 Punkte an der Kurstafel, nach 22’872.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 22’587.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’070.09 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 23’204.87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21’449.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’054.84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 19.42 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Harvard Bioscience (+ 15.21 Prozent auf 0.74 USD), Woodward (+ 12.44 Prozent auf 293.67 USD), Americas Car-Mart (+ 11.21 Prozent auf 23.52 USD), Central Garden Pet (+ 8.65 Prozent auf 34.15 USD) und Ultra Clean (+ 8.03 Prozent auf 24.90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Dorel Industries (-4.46 Prozent auf 1.07 USD), Geospace Technologies (-4.14 Prozent auf 11.12 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4.06 Prozent auf 3.78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.83 Prozent auf 172.19 USD) und BlackBerry (-3.61 Prozent auf 4.00 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 72’115’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 4.28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

