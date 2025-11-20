Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.11.2025 07:56:54

NVIDIA Buy

NVIDIA
158.52 CHF 5.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dynamische Rechenzentren-Nachfrage dürfte auch die Schätzungen für den KI-Konzern und dessen Aktien auf Trab halten, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 186.52 		Abst. Kursziel*:
34.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 186.54 		Abst. Kursziel aktuell:
34.02%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse