Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.91 Prozent höher bei 6’765.88 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53.249 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.048 Prozent auf 6’701.91 Punkte an der Kurstafel, nach 6’705.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’659.98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’776.40 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der S&P 500 6’791.69 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’439.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’987.37 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 15.29 Prozent zu. 6’920.34 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Keysight Technologies (+ 10.01 Prozent auf 195.46 USD), Bath Body Works (+ 8.61 Prozent auf 16.90 USD), Albemarle (+ 8.09 Prozent auf 125.26 USD), Gap (+ 7.47 Prozent auf 26.60 USD) und Chipotle Mexican Grill (+ 7.09 Prozent auf 33.40 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-4.15 Prozent auf 206.13 USD), J M Smucker (-3.73 Prozent auf 100.38 USD), Omnicom Group (-2.65 Prozent auf 72.85 USD), NVIDIA (-2.59 Prozent auf 177.82 USD) und Interpublic Group of Cos (-2.53 Prozent auf 25.06 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 72’115’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.773 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

