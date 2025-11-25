Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones im Fokus 25.11.2025 22:34:08

Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Der Dow Jones verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.43 Prozent fester bei 47’112.45 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18.848 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.207 Prozent auf 46’351.93 Punkte an der Kurstafel, nach 46’448.27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47’182.90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46’341.35 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47’207.12 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 45’282.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 44’736.57 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.13 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 5.24 Prozent auf 105.66 USD), Salesforce (+ 3.22 Prozent auf 234.12 USD), Nike (+ 2.83 Prozent auf 63.68 USD), Walmart (+ 2.83 Prozent auf 107.00 USD) und UnitedHealth (+ 2.27 Prozent auf 326.28 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-2.59 Prozent auf 177.82 USD), Chevron (-0.81 Prozent auf 148.53 USD), Coca-Cola (+ 0.03 Prozent auf 72.61 USD), Cisco (+ 0.10 Prozent auf 76.32 USD) und IBM (+ 0.12 Prozent auf 304.48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 72’115’905 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.773 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.57 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

