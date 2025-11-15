Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’080 -2.2%  Bitcoin 75’439.3195 -4.6%  Dollar 1 0.3%  Öl 64 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Holcim1221405NVIDIA994529Luzerner Kantonalbank125293061
Top News
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
NVIDIA-CEO Jensen Huang stösst im Oktober massenhaft Aktien des Konzerns ab
Das sind die wichtigsten Abkürzungen und Fachbegriffe in Immobilienanzeigen
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Frankreich plant Bitcoin-Reserve - Gesetzentwurf signalisiert Krypto-Offensive in Paris
Suche...
Plus500 Depot
Verkaufsserie 15.11.2025 01:22:00

NVIDIA-CEO Jensen Huang stösst im Oktober massenhaft Aktien des Konzerns ab

NVIDIA-CEO Jensen Huang stösst im Oktober massenhaft Aktien des Konzerns ab

NVIDIA-CEO Jensen Huang hat im Oktober hunderttausende von Aktien verkauft, was bei Anlegern Fragen aufwerfen könnte.

• NVIDIA-CEO mit Verkaufsserie im Oktober
• 29 Aktienverkäufe in 2025 bisher
• NVIDIA-Aktie weiterhin im Rallymodus

NVIDIA-CEO Jensen Huang hat sich auch im Oktober wieder von einer beträchtlichen Anzahl von Unternehmensanteilen getrennt. So verkaufte der Konzernlenker zuletzt am 29. Oktober NVIDIA-Aktien im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar, wie aus Einreichungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Dabei handelte es sich jedoch um den kleinsten Verkauf im vergangenen Monat. Insgesamt trennte sich Huang sieben Mal von NVIDIA-Aktien. So veräusserte der NVIDIA-Chef fünf Mal jeweils 225'000 Unternehmensanteile. Am 24. Oktober folgten dann noch einmal 125'000 Anteile und der jüngste Verkauf umfasste 25'000 Titel des Chipriesen. Insgesamt hat Huang im Oktober somit 236,823 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von NVIDIA-Anteilen eingenommen.

Wie TipRanks berichtet, handelte es sich bei den Verkäufen jedoch um vorab arrangierte Vorhaben, die dann ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, beispielsweise den Aktienpreis oder den Börsenwert betreffend.

29 Aktienverkäufe in 2025 bisher

Insgesamt hat sich der Konzernlenker in 2025 bereits 29 Mal von NVIDIA-Aktien getrennt, wobei meist Pakete von 225.000 Aktien veräussert wurden. Der erste Verkauf in 2025 wurde am 20. Juni getätigt. Damals trennte sich Huang von 100'000 Unternehmensanteilen zu einem Durchschnittspreis von 144,04 US-Dollar. Den höchsten Durchschnittspreis wies jedoch der jüngste Verkauf aus, hier wurden 25'000 Aktien zu 207,91 US-Dollar verkauft.

Auch nach den zahlreichen Verkäufen in diesem Jahr hält Huang noch immer knapp 852 Millionen NVIDIA-Aktien, die einen Wert von mehr als 160 Milliarden US-Dollar aufweisen. Mit einem Vermögen von geschätzten 162,3 Milliarden US-Dollar ist Huang laut Forbes der achtreichste Mensch der Welt. Er ist laut TipRanks der grösste einzelne Anteilseigner NVIDIAs und hält rund 3,6 Prozent der Unternehmensanteile.

NVIDIA-Aktie weiterhin im Höhenflug

Trotz des nun schon jahrelang anhaltenden Höhenflugs der NVIDIA-Aktie ging es auch in diesem Jahr weiter bergauf. So hat das Papier in 2025 bisher 39,15 Prozent auf zuletzt 186,86 US-Dollar gewonnen (Schlusskurs vom 13. November 2025). Zeitweise konnte der Chiparchitekt sogar als erstes Unternehmen weltweit eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar knacken. Die Rally NVIDIAs wird vom anhaltenden KI-Boom angetrieben. So ist der Techkonzern führend bei der Herstellung von Grafikprozessoren, die in Rechenzentren weltweit für maschinelles Lernen und generative KI eingesetzt werden.

Huang war im Übrigen nicht der einzige Topmanager, der sich Oktober von NVIDIA-Aktien trennte. Wie aus SEC-Einreichungen hervorgeht, hat auch NVIDIA-CFO Colette Kress Aktien veräussert, genauso wie unterschiedliche Board of Directors-Mitglieder in diesem Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Muhammad Alimaki / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 Holpriger Wochenausklang erwartet
14.11.25 Marktüberblick: Merck gesucht – Siemens unter Druck
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
14.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsdynamik
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’152.44 19.60 JZUBSU
Short 13’440.94 13.55 UK0BSU
Short 13’926.42 8.91 S83BOU
SMI-Kurs: 12’634.30 14.11.2025 17:31:37
Long 12’106.15 19.60 SN3BLU
Long 11’813.66 13.55 SG1BPU
Long 11’321.29 8.94 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin unter 100'000 US-Dollar - Verkaufswelle erschüttert den Kryptomarkt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie tiefer: TKMS könnte Rheinmetall bei Milliardenauftrag verdrängen
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SMI und DAX gehen tiefrot ins Wochennde -- Wall Street schliesst uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
DroneShield-Aktie bricht um über 30 Prozent ein: Grosse Insiderverkäufe belasten den Kurs
Siemens Energy-Aktie deutlich höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Siemens-Aktie im Minus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel