TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie preis.

1 Analyst empfiehlt die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst hält die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,00 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie, was einem Anstieg von 11,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 65,55 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 80,00 EUR 22,04 26.11.2025 Bernstein Research 74,00 EUR 12,89 24.11.2025

Redaktion finanzen.ch