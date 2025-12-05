TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
05.12.2025 18:22:00
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in den Fokus genommen.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie preis.
1 Analyst empfiehlt die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst hält die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,00 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie, was einem Anstieg von 11,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 65,55 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|22,04
|26.11.2025
|Bernstein Research
|74,00 EUR
|12,89
|24.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
24.11.25
|TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, Kauf (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Kauf (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy (EQS Group)
|
23.10.25
|EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäss § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
