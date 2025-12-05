Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’692.05
Pkt
110.35
Pkt
0.43 %
23:16:01
NASDAQ 100 aktuell 05.12.2025 22:33:54

Pluszeichen in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Pluszeichen in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.43 Prozent fester bei 25’692.05 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.297 Prozent höher bei 25’657.78 Punkten, nach 25’581.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25’827.08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’617.35 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’620.03 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 23’652.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’425.22 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 22.49 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’182.10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 6.28 Prozent auf 26.08 USD), Dollar Tree (+ 5.67 Prozent auf 122.44 USD), Adobe (+ 5.33 Prozent auf 346.26 USD), Micron Technology (+ 4.66 Prozent auf 237.22 USD) und Lululemon Athletica (+ 3.49 Prozent auf 190.01 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3.77 Prozent auf 178.99 USD), MercadoLibre (-3.42 Prozent auf 2’066.42 USD), Amgen (-3.02 Prozent auf 329.89 USD), Netflix (-2.89 Prozent auf 100.24 USD) und Baker Hughes (-2.79 Prozent auf 49.20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Warner Bros Discovery-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 41’962’206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.740 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
