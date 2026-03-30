NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roter Tendenz

Um 20:26 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 166,10 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 165,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 22'517'381 Stück.

Bei 212,15 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 27,73 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 47,84 Prozent sinken.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,046 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 25.02.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,89 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68.13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 39.33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 20.05.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 8,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

KI-Aktien im Check: Wer liefert 2026 die höchste Rendite - NVIDIA, Alphabet oder Broadcom?

NVIDIA-Aktie im Aufwind? Warum eine Entspannung im Nahen Osten helfen könnte

Jim Cramers Geheimtipp: Warum Astera Labs der NVIDIA-Aktie gefährlich wird