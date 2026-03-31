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Kursverlauf 31.03.2026 22:34:03

Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen

Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen

Dow Jones-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

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Am Dienstag legte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 2.49 Prozent auf 46’341.51 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 17.595 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.148 Prozent höher bei 45’283.06 Punkten in den Handel, nach 45’216.14 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 45’480.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46’383.40 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48’977.92 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48’063.29 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der Dow Jones auf 42’001.76 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.22 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 6.15 Prozent auf 708.46 USD), NVIDIA (+ 5.59 Prozent auf 174.40 USD), Boeing (+ 5.19 Prozent auf 199.03 USD), Goldman Sachs (+ 4.75 Prozent auf 845.99 USD) und JPMorgan Chase (+ 3.66 Prozent auf 294.16 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1.81 Prozent auf 206.90 USD), Home Depot (-1.24 Prozent auf 282.20 EUR), Coca-Cola (-0.29 Prozent auf 76.05 USD), Verizon (-0.20 Prozent auf 50.20 USD) und Procter Gamble (-0.19 Prozent auf 144.44 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 69’030’643 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.549 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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