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Kursentwicklung 31.03.2026 22:34:03

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit sattem Kursplus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit sattem Kursplus

Der NASDAQ 100 schoss am zweiten Tag der Woche in die Höhe.

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 3.43 Prozent auf 23’740.19 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.11 Prozent auf 23’208.00 Punkte an der Kurstafel, nach 22’953.38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23’198.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23’789.60 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 24’960.04 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, mit 25’249.85 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 19’278.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 5.82 Prozent ein. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’165.08 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 12.80 Prozent auf 99.05 USD), ON Semiconductor (+ 11.25 Prozent auf 61.92 USD), Arm (+ 10.46 Prozent auf 151.28 USD), Microchip Technology (+ 7.58 Prozent auf 64.61 USD) und Intel (+ 7.14 Prozent auf 44.13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-6.48 Prozent auf 279.25 USD), Charter A (-2.29 Prozent auf 215.88 USD), Biogen (-2.26 Prozent auf 183.33 USD), T-Mobile US (-1.83 Prozent auf 210.03 USD) und CoStar Group (-1.32 Prozent auf 40.34 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 69’030’643 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.549 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.75 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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