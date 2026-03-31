Entspannungssignale im Nahost-Konflikt: SMI etwas fester erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit leichten Gewinnen erwartet.

So startete der SMI war bereits am Vortag 0,78 Prozent höher bei 12'668,67 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex. Sie beendeten den Handel 0,69 Prozent stärker bei 17'673,08 Stellen bzw. 0,72 Prozent fester bei 2'013,72 Einheiten.

Trotz versöhnlicherer Töne aus Washington und Tel Aviv bleibt die Lage am Parkett angespannt. Die Signale, wonach die militärischen Ziele im Konflikt mit dem Iran erreicht seien, führen noch nicht zu einer Entwarnung. Händler rechnen allenfalls mit einer instabilen Waffenruhe, zumal die Blockade der Strasse von Hormus weiterhin besteht.

Diese Unsicherheit spiegelt sich vor allem im Ölpreis wider: Die Erwartung einer dauerhaft hohen Risikoprämie festigt sich. Die aktuelle Preisdynamik steht im krassen Gegensatz zum Jahresbeginn, als Rohöl der Sorte Brent noch für rund 60 USD gehandelt wurde - eine Entwicklung, die in dieser Form kaum prognostiziert worden war.

Abseits der grossen Indizes richtet sich die Aufmerksamkeit heute auf die Berichterstattung zahlreicher Firmen aus dem Mid- und Small-Cap-Bereich. Mit Spannung werden die Jahresabschlüsse für 2025 von einigen heimischen Unternehmen aus der zweiten Reihe erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am Montag höher.

Der DAX eröffnete die Sitzung im Minus und zeigte sich zunächst volatil. Am Mittag drehte er jedoch ins Plus und hielt sich dann auf grünem Terrain. Er beendete die Sitzung 1,18 Prozent höher bei 22'562,88 Zählern.

Gestützt von vagen Hoffnungen auf Fortschritte im Nahost-Konflikt hat der deutsche Aktienmarkt am Montag zugelegt. US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, die USA führten "ernsthafte Gespräche mit einer neuen und vernünftigeren Regierung" im Iran, um die Militäroperation zu beenden. Es seien "grosse Fortschritte erzielt" worden. Sollte es jedoch keine Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Strasse von Hormus geben, drohte er dem Iran mit massiven Angriffen und der Zerstörung der Energie-Infrastruktur des Landes.

Die Gemengelage an den Finanzmärkten bleibe angesichts der unverminderten Kriegshandlungen in der Golfregion von grosser Unsicherheit geprägt, bemerkte Marktanalyst Timo Emden. "Statt aufsteigender Wolken aus der Friedenspfeife verdichtet sich der geopolitische Nebel über den Märkten. Während diplomatische Fortschritte ausbleiben, dominieren militärische Spannungen. Die Börse handelt derzeit weniger Fakten, sondern vor allem Eskalationsrisiken. Aufflackernde Hoffnungen auf Verhandlungen werden postwendend durch neue Angriffe und Drohkulissen zunichtegemacht", kommentierte der Experte.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich in der neuen Börsenwoche auf unterschiedlichem Terrain.

Der Dow Jones hat den Montagshandel etwas höher begonnen und verblieb auch weiterhin auf höherem Niveau. Er ging 0,11 Prozent fester bei 45'216,72 Stellen aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite verzeichnet Verluste, nachdem er zur Startglocke noch mit Aufschlägen notierte. Schlussendlich verlor das Börsenbarometer 0,73 Prozent auf 20'794,64 Einheiten.

Nach zweitägigen Kursverlusten infolge des Iran-Konflikts unternahm die Wall Street zu Wochenbeginn einen zaghaften Erholungsversuch. Die Marktlage blieb aufgrund von widersprüchlichen Nachrichten jedoch äusserst instabil, sodass sich die US-Börsen nach einem positiven Start schliesslich uneinheitlich zeigten.

Während US-Präsident Donald Trump zwar Hoffnung auf eine diplomatische Lösung mit einem "vernünftigeren Regime" schürt, verstärken die USA gleichzeitig ihre Truppenpräsenz vor Ort und schliessen eine Bodenoffensive nicht aus - eine Eskalationsgefahr, die durch anhaltende iranische Raketenangriffe auf Israel und die Golfstaaten befeuert wird, so Dow Jones Newswires. Diese tiefgreifende Verunsicherung spiegelt sich vor allem im Ölmarkt wider, wo der Preis für Brent-Öl auf über 114 Dollar kletterte. Experten wie Henry Allen von der Deutschen Bank warnten vor den gravierenden Marktauswirkungen des ungelösten Konflikts, während Analysten von Kepler bereits vor massiven logistischen Störungen warnten: Sollte neben der Strasse von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandab blockiert werden, drohen durch Umleitungen um das Kap der Guten Hoffnung verdoppelte Transitzeiten und explodierende Transportkosten für Rohöl.

ASIEN

An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,25 Prozent auf 51'239,71 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es in moderaterem Rahmen abwärts: Der Shanghai Composite verliert 0,38 Prozent auf 3'908,28 Zähler.

In Hongkong sind ebenfalls Verluste zu sehen: Der Hang Seng verliert zeitweise 0,51 Prozent auf 24'624,55 Indexpunkte.

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Börsen am Dienstag im späten Geschäft. Die Ölpreise bleiben hoch und Aktien der Region stehen wegen des Iran-Kriegs vor ihrem stärksten Monatsrückgang seit 2022. Die Kombination aus Inflations- und Wachstumssorgen lastet auf den Aktienmärkten. Zum Monatsultimo machen Signale der Hoffnung der Deeskalation ebenso die Runde wie solche, die an einem schnellen Kriegsende zweifeln lassen. Laut Wall Street Journal ist US-Präsident Donald Trump bereit, die Militäroperation gegen den Iran zu beenden, selbst wenn die Seestrasse von Hormus weitgehend geschlossen bleibe. US-Aussenminister Marco Rubio erklärte, dass Trump eine diplomatische Lösung anstrebe, aber darauf bestehe, dass der Iran seine Atom- und Raketenprogramme aufgebe.

Zugleich bekräftigte Trump an anderer Stelle seine Drohung, die Energieinfrastruktur des Iran zu zerstören und auch die Insel Kharg, den Exporthafen für den grössten Teil des iranischen Öls, auszulöschen. "Wir gehen davon aus, dass der Krieg wahrscheinlich mindestens bis Juni andauern wird (...)", mutmasst CBA-Analyst Joseph Capurso. Anleger scheinen mit der Einordnung der widersprüchlichen Meldungslage nicht zurecht zu kommen. Im Zweifelsfall würden risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien veräussert, erläutert ein Händler.

In Japan sinkt der Nikkei-225 um 1,4 Prozent auf 51.186 Punkte angesichts der anhaltenden Sorgen über höhere Energiekosten und eine Knappheit an petrochemischen Produkten wegen des Nahost-Krieges. Gleichwohl sind die Kernverbraucherpreise im Grossraum Tokio im März mit 1,7 Prozent auf Jahressicht einen Tick geringer als mit 1,8 Prozent veranschlagt gestiegen. Die Arbeitslosenquote im Februar blieb niedrig, die Industrieproduktion sank einen Tick deutlich als gedacht und der Einzelhandelsumsatz ging leicht zurück. Am Aktienmarkt führen Chip- und Schwerindustriewerte die Verluste der Verlierer an.

Die chinesischen Börsen, die sich jüngst widerstandsfähiger gegen die Kriegsfolgen gezeigt haben, präsentieren sich mit leichten Abgaben. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,4 (Februar: 49,0). Damit beendete er zwei aufeinanderfolgende Monate der Kontraktion. Ökonomen hatten einen Stand von 50,3 Punkten prognostiziert. Auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im März aufgehellt - im Rahmen der Erwartungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires