NVIDIAs neuer Favorit: Warum Jensen Huang OpenClaw als das "nächste ChatGPT" feiert

• Agenten mit Handlungsfähigkeit• NVIDIAs NemoClaw wurde vorgestellt• Chinesische Märkte im Goldrausch

Der Aufstieg der autonomen Agenten

Während des GTC-Events in Kalifornien bezeichnete Jensen Huang OpenClaw in einem Interview mit Jim Cramer als das bisher erfolgreichste Open-Source-Projekt der Menschheitsgeschichte. Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Systemen liegt in der operativen Autonomie: Während ChatGPT primär auf direkten Benutzer-Input reagiert und Aufgaben innerhalb eines geführten Dialogs löst, verfolgen OpenClaw-Agenten komplexe Zielvorgaben proaktiv. Sie zerlegen globale Ziele selbstständig in Teilschritte, bewerten den Erfolg ihrer Handlungen durch kontinuierliche Feedback-Schleifen und interagieren ohne ständige Rücksprache mit externen Systemen.

Huang betonte in dem Interview, dass man mit nur einer Zeile Code einen eigenen Agenten erschaffen könne, der fortan Befehle autonom abarbeitet. Als praktisches Beispiel nannte er die Gestaltung einer Küche, bei der der Agent Bilder analysiert, Designtools erlernt und seine eigenen Entwürfe durch Reflexion kontinuierlich verbessert.

NVIDIA schafft Sicherheit mit NemoClaw

Um den rasanten Aufstieg der Technologie in geordnete Bahnen zu lenken, hat NVIDIA mit NemoClaw bereits eine Enterprise-Version vorgestellt. Diese Software-Ebene soll, wie CNBC erklärt, die Leistungsfähigkeit der OpenClaw-Agenten mit notwendigen Sicherheitsmechanismen und Leitplanken für Unternehmen versehen. Da autonome Systeme, die unabhängig agieren können, neue Risiken in den Bereichen Datenschutz und Kontrolle bergen, setzt NVIDIA auf eine Architektur, die Skalierbarkeit mit professioneller Überwachung kombiniert. Ziel ist es, die Technologie so abzusichern, dass sie nicht nur assistiert, sondern im Auftrag des Menschen sicher handeln kann.

Goldgräberstimmung an den chinesischen Märkten

Die optimistischen Äusserungen des NVIDIA-Chefs lösten insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten eine regelrechte Euphorie aus, wie Bloomberg attestiert. Unternehmen wie die MiniMax Group und Knowledge Atlas Technology verzeichneten massive Kurssprünge, da OpenClaw dort bereits eine kultähnliche Anhängerschaft gewonnen hat. In China hat sich die Plattform zu einem Testfeld für agentische KI entwickelt, wobei grosse Anbieter wie Tencent, Alibaba und Baidu die Technologie bereits in ihre Cloud-Dienste integrieren. Marktbeobachter sprechen, wie Bloomberg weiter schreibt, bereits von einem einsetzenden "Hummer-Fieber", angelehnt an das Logo von OpenClaw.

Regulatorische Hürden und globale Auswirkungen

Trotz des technologischen Durchbruchs wächst die Skepsis bei staatlichen Institutionen hinsichtlich der unkontrollierten Nutzung autonomer Agenten. Die chinesische Regierung hat bereits damit begonnen, den Einsatz von OpenClaw in Regierungsbehörden und bei grossen Banken einzuschränken, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, wie die Plattform OECD.AI berichtet. Dennoch bleibt Huang bei seiner Vision einer "Erhöhung der menschlichen Fähigkeiten", bei der Handwerker wie Klempner oder Tischler durch den Einsatz von KI-Agenten die planerischen Kompetenzen von Architekten übernehmen könnten. Die Verschiebung von reiner Information hin zu autonomer Aktion markiert, wie CNBC erklärt, somit den nächsten grossen Wendepunkt in der KI-Entwicklung.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch