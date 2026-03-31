1. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel

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31.03.2026 19:19:00
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Börse aktuell - Live TickerLage im Nahost-Konflikt bleibt fragil: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Am deutschen Aktienmarkt prägten Gewinne das Bild. In Fernost dominierten die Bären das Geschehen.