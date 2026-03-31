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NASDAQ-Handel im Blick 31.03.2026 22:34:03

Optimismus in New York: NASDAQ Composite hebt letztendlich ab

Optimismus in New York: NASDAQ Composite hebt letztendlich ab

Der NASDAQ Composite zeigte zum Handelsschluss eine klare positive Entwicklung.

Taylor Devices
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Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 3.83 Prozent stärker bei 21’590.63 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.30 Prozent stärker bei 21’064.33 Punkten, nach 20’794.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21’642.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’063.38 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 22’668.21 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, den Wert von 23’241.99 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Wert von 17’299.29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 7.08 Prozent ein. Bei 23’988.26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 13.13 Prozent auf 2.93 USD), Innodata (+ 12.10 Prozent auf 38.62 USD), Ultra Clean (+ 11.25 Prozent auf 62.18 USD), ON Semiconductor (+ 11.25 Prozent auf 61.92 USD) und TTM Technologies (+ 10.34 Prozent auf 97.42 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Taylor Devices (-20.93 Prozent auf 57.00 USD), Sangamo Therapeutics (-19.66 Prozent auf 0.25 USD), Methanex (-4.69 Prozent auf 59.54 USD), Nexstar Media Group (-2.35 Prozent auf 180.83 USD) und Barrett Business Services (-2.31 Prozent auf 29.18 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 69’030’643 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.549 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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