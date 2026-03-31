Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091
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31.03.2026 22:37:00
Beyond Meat-Aktie deutlich tiefer: Umsatz rückläufig - Verluste aber auch
Der Hersteller von Fleischersatzprodukten aus den USA hat am Dienstag nach US-Börsenschluss über seine Ergebnisse zum vierten Quartal sowie zum Gesamtjahr 2025 informiert.
Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 76,658 Millionen US-Dollar auf 61,6 Millionen US-Dollar, damit erlöste Beyond Meat weniger als erwartet worden war (63 Millionen US-Dollar).
Für das Gesamtjahr 2025 verbuchte der Hersteller von Fleischersatzprodukten ein Minus von 1,86 US-Dollar je Aktie nach einem EPS von -2,43 vor Jahresfrist. Experten hatten derweil einen Verlust von 1,07 US-Dollar je Anteilsschein erwartet.
Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 lag bei 275,496 Millionen US-Dollar. Damit hat das Unternehmen weniger erwirtschaftet als im Vorjahr, als der Umsatz bei 326,45 Millionen US-Dollar lag. Analysten hatten vorab mit 275,85 Millionen US-Dollar gerechnet.
Die Beyond Meat-Aktie im Blick
Anleger reagieren enttäuscht auf die jüngsten Zahlen. An der NASDAQ notiert die Beyond Meat-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise 7,97 Prozent tiefer bei 0,6520 US-Dollar.
Martina Köhler, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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