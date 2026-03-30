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Verkaufsempfehlungen KW 13 30.03.2026 03:04:15

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’048.95 19.30 BO6SIU
    Short 13’313.71 13.74 BR7STU
    Short 13’800.55 8.97 SXEBNU
    SMI-Kurs: 12’570.26 27.03.2026 17:30:45
    Long 12’009.10 19.91 SRQB1U
    Long 11’732.88 13.89 S7MBDU
    Long 11’230.12 8.97 SQZBVU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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