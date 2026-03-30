|Verkaufsempfehlungen KW 13
|
30.03.2026 03:04:15
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen leichter ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Freitag mit Abschlägen. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.