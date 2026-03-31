NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester

Letztendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 2.91 Prozent nach oben auf 6’528.52 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.249 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 1.09 Prozent auf 6’413.12 Punkte an der Kurstafel, nach 6’343.72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’539.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’395.88 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’878.88 Punkten. Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 6’845.50 Punkten. Der S&P 500 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 5’611.85 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 4.81 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 10.98 Prozent auf 635.34 USD), Perrigo Company (+ 10.49 Prozent auf 10.74 USD), Monolithic Power Systems (+ 9.08 Prozent auf 1’093.35 USD), Lumen Technologies (+ 8.76 Prozent auf 6.95 USD) und Coinbase (+ 8.60 Prozent auf 174.61 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen McCormick (-6.11 Prozent auf 50.44 USD), CF Industries (-5.64 Prozent auf 129.84 USD), EOG Resources (-3.55 Prozent auf 144.57 USD), APA (-2.97 Prozent auf 42.44 USD) und ONEOK (-2.76 Prozent auf 90.39 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 69’030’643 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.549 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Perrigo Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.87 Prozent.

Redaktion finanzen.ch